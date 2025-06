Inter, solo 7 giocatori hanno scritto un messaggio per Inzaghi

Tra i messaggi più sentiti spicca quello di Federico Dimarco, che definisce Inzaghi “un fratello maggiore, un amico, una persona leale”, ricordando i quattro anni insieme e la conquista della seconda stella. Anche Marcus Thuram ha elogiato il “grande Mister e uomo”, mentre Denzel Dumfries ha sottolineato il senso di famiglia creato dallo staff. Hakan Calhanoglu, trasformato in regista grazie a Inzaghi, ha scritto: “Grazie Mister, hai sempre creduto in me”. Benjamin Pavard, Yann Bisseck e il capitano Lautaro Martinez hanno optato per storie Instagram con dediche brevi ma sentite, come il “Grazie mister” di Martinez. Altri big, come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, hanno preferito mantenere i saluti privati, nello spogliatoio. Sebbene i social non riflettano pienamente il clima del gruppo, i messaggi pubblici evidenziano il forte legame di alcuni giocatori con l’allenatore che ha segnato la loro crescita.