Norvegia-Italia, il siluro di Adani: "Chi conosce il calcio..."

Durante la telecronaca RAI della partita persa dall'Italia contro la Norvegia, Lele Adani ha colto l'occasione per attaccare Fabio Caressa, con cui ha una faida personale dai tempi della loro collaborazione Sport, terminata nel 2021. Adani ha criticato Caressa per aver sottovalutato la Norvegia, definita da Adani come la più forte di sempre grazie a giocatori come Haaland e Sorloth. Senza nominare direttamente Caressa, Adani, come riporta FanPage, ha insinuato una mancanza di competenza professionale, riprendendo una polemica iniziata quando Caressa aveva minimizzato la forza della Norvegia, dicendo che temerla sarebbe stato eccessivo, citando la loro posizione nel ranking e l'assenza da grandi competizioni.

Adani, già in passato, aveva risposto duramente su un podcast, insultando Caressa per non aver riconosciuto la qualità della Norvegia e per superficialità nell'analisi calcistica. Durante il match di Oslo, Adani ha ribadito il concetto, sottolineando che chi conosce il calcio in modo serio sapeva della difficoltà della partita. La sua critica, però, è stata giudicata fuori luogo, poiché ha usato il contesto pubblico della RAI per proseguire una disputa personale, anziché limitarsi all'analisi tecnica della sconfitta italiana, che mette a rischio la qualificazione ai Mondiali. Lo scontro tra i due, alimentato da rancori personali, continua a dividere i tifosi e a far discutere, evidenziando tensioni mai sopite.