Sinner spiazza Roddick: "Io non lo avrei fatto quel gesto"

Una partita pazzesca, durata 5 ore e 29 minuti e finita al quinto set, con il grande rammarico per Jannik Sinner, tornato a casa dal Roland Garros con una sconfitta nonostante la possibilità dei tre match point nel quarto set, sul 5-3. Alla fine ha avuto la meglio Carlos Alcaraz al tie break del quinto, vincendo una partita spettacolare sin dagli inizi. Piaciuta moltissimo anche ad Andy Roddick, come ammesso nel suo podcast: “Una delle più grandi partite di tutti i tempi e chi non la pensa in questo modo vuol dire che vive di nostalgia — ha detto — E1 assurdo il livello che hanno raggiunto questi due atleti, hanno spinto il gioco a punti mai visti prima. Il modo in cui Sinner colpisce la palla, con un potenza mai vista. Nessuno ha mai mollato un colpo. Mi sento male per Jannik, sa che non ha niente da recriminare. Sa che tre mesi fa questo sarebbe stato un risultato incredibile eppure non cambia niente, rispetto a quello che vivrà in questi giorni”.

Secondo lo statunitense, Jannik non ha perso la partita, ma l’ha vinta Alcaraz: “Potrebbe essere la persona più elegante e di classe che abbia mai visto, aveva un legittima rimostranza contro l’arbitro nel quinto set su una chiamata mancata e alla fine ha fatto i complimenti a tutti — ha aggiunto — Io non l’avrei mai fatto, me ne sarei uscito con qualche lamentela magari stupida. Non so come qualcuno possa mai dire qualcosa di negativo su di lui. Per quanto mi riguarda possiamo già considerarli tra i migliori tennisti di tutti i tempi. Non vedo il motivo di aspettare”.