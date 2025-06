Sinner-Hanfmann al toneo di Halle: orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner debutta oggi, martedì 17 giugno 2025, all’Atp 500 di Halle, in Germania, affrontando Yannick Hanfmann nei sedicesimi di finale. Il match, in programma non prima delle 15:30 sul campo centrale, segna l’inizio della stagione sull’erba per il tennista italiano, in preparazione a Wimbledon. Sinner, reduce dalla delusione della finale persa al Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, cerca riscatto dopo una stagione intensa. Ieri, in doppio con Lorenzo Sonego, ha subito una sconfitta, ma l’attenzione è ora tutta sul singolare.

La sfida Sinner-Hanfmann sarà la terza della giornata sul campo centrale, dopo gli incontri Cobolli-Fonseca e Sonego-Struff. I precedenti tra i due tennisti sorridono a Sinner, che ha vinto entrambi i confronti diretti, l’ultimo dei quali a Wimbledon 2024, superando Hanfmann in quattro set nel primo turno. L’azzurro punta a consolidare il suo percorso sull’erba, superficie cruciale per il prossimo Slam londinese.

Il match sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport, con copertura anche in streaming su Sky Go, NOW e TennisTv, garantendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni scambio. Per Sinner, Halle rappresenta un’occasione per affinare la preparazione e ritrovare la fiducia dopo Parigi, con l’obiettivo di arrivare al top a Wimbledon, dove sogna di conquistare il titolo.