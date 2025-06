Jannik Sinner, a chi era rivolto il gesto misterioso: ora tutto torna

Jannik Sinner , dopo la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz e l’eliminazione al debutto nel doppio con Lorenzo Sonego, ha ritrovato la vittoria all’ATP 500 di Halle, battendo Yannick Hanfmann al primo turno in singolare. Nonostante il recente ko a Parigi, dove ha sfiorato il titolo con tre match point, Sinner ha mostrato serenità e determinazione, esibendosi in una nuova esultanza: dopo il match point, si è rivolto al suo fisioterapista Ulises Badio con un gesto che simulava il mettere sale o una scommessa vinta , suscitando curiosità.

Dopo la storica finale disputata al Roland Garros, il numero 1 al mondo Jannik Sinner torna in campo in singolare al tor...

Sinner, numero 1 al mondo, si è detto soddisfatto della prestazione, la prima su erba della stagione, sottolineando la difficoltà di affrontare un avversario con un buon servizio e gioco da fondo. Ha gestito bene il match, evitando il tie-break nel primo set, e si è dichiarato contento di avere un giorno di riposo per adattarsi alla superficie, in vista di Wimbledon. La sconfitta al Roland Garros non sembra averlo scalfito: Sinner dimostra di saper voltare pagina, tornando a vincere con il sorriso e preparandosi per i prossimi impegni.