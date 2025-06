Allegri ha un sogno: il nome clamoroso per l'attacco del Milan

Il Milan ha messo nel mirino Moise Kean. La dirigenza rossonera ha avviato un primo sondaggio per l’attaccante attualmente in forza alla Fiorentina, reduce da una stagione positiva in maglia viola. La richiesta sarebbe arrivata direttamente da Massimiliano Allegri, grande estimatore del giocatore sin dai tempi della Juventus. L’ostacolo principale resta il prezzo del cartellino: Kean (che piace anche a qualche club saudita) ha una clausola di 52 milioni, valida nelle prime due settimane di luglio.

Una cifra che potrebbe essere ridotta con l’inserimento di contropartite tecniche. Tra i nomi in ballo c’è quello di Terracciano, portiere gradito a Pioli, prossimo tecnico viola. Il club rossonero continua così la ricerca del centravanti ideale per la prossima stagione. Negli ultimi tempi era emersa anche la suggestione Vlahovic, in uscita dalla Juventus. Il suo elevato ingaggio rappresenta però un ostacolo. Sullo sfondo, si fa strada l’ipotesi di uno scambio con che coinvolgerebbe Theo Hernandez.