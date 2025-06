Jannik Sinner contro Bublik ad Halle: quando gioca e dove vederla

Jannik Sinner ha sconfitto facilmente il tedesco Hanfmann nel primo turno del torneo ATP 500 di Halle, qualificandosi per gli ottavi di finale, dove affronterà il kazako Alexander Bublik giovedì 19 giugno. Sinner, vincitore del torneo nel 2023, ha un giorno di riposo prima del match, che si disputerà sul campo centrale, con orario da definire, probabilmente alle 15:30, come secondo o terzo incontro della giornata, in concomitanza con la partita di Zverev. La sfida sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport (canale 201), solo per abbonati, e in streaming su Sky Go e NOW, senza copertura in chiaro. Il vincitore di Sinner-Bublik affronterà nei quarti, venerdì 20 giugno, Machac o Maroszan.