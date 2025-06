Sinner, Cahill brutale: "Ho detto a Jannik cosa pensa Djokovic di lui"

Il tennis di Jannik Sinner è il risultato di una crescita costante, che lo ha trasformato da un giovane promettente a numero uno al mondo. Darren Cahill, suo allenatore, ha raccontato un episodio significativo nel podcast Served with Andy Roddick, evidenziando la dedizione di Sinner al miglioramento. Dopo una sconfitta contro Novak Djokovic a Wimbledon, dove Sinner aveva vinto i primi due set ma perso in rimonta, Cahill approfittò della disponibilità del serbo per chiedere un’analisi del gioco dell’italiano. Djokovic, con grande apertura, descrisse i punti deboli di Sinner: mancanza di variazioni, traiettorie prevedibili, scarso uso della rete e poca aggressività sulla risposta al servizio.