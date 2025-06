MotoGp, Marc Marquez vince al Mugello: secondo il fratello Alex, Bagnaia quarto

Marc Marquez pianta la bandierina anche al Mugello. La vittoria del Gran Premio d'Italia in MotoGp è dello spagnolo della Ducati, che sale sul podio insieme al fratello Alex (Team Gresini). Terzo Fabio Di Giannantonio (VR46), quarto Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Spettacolare avvio di gara con Pecco che brucia Marc e innesca una serie di sorpassi, staccate e controsorpassi da brivido. Fiato sospeso al terzo giro, quando la ruota anteriore di Bagnaia e quella posteriore di Marc si toccano e ne approfitta Alex per salire in seconda posizione: uno scatenato Pecco, però, impiega appena neanche un minuto per infilare di nuovo i fratelli e riportarsi in testa. La sfida in casa Ducati ufficiale diventa poi un 'triello', con Alex che ne approfitta per superare i rivali al sesto giro. La svolta definitiva al nono, quando Marc scavalca Alex con un sorpasso pulito e vola indisturbato verso il trionfo. Le posizioni al vertice restano cristallizzate nonostante qualche sbavatura di Bagnaia. A due giri dalla fine, però, un lungo costa a Pecco il sorpasso di Di Giannantonio e il podio. Quarto posto agrodolce per il torinese, che comunque in tutto il weekend ha lanciato segnali incoraggianti di ripresa. Buoni anche per il morale.