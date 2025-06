Gp d'Austria: ecco tutte le pagelle, Norris 8.5 e un 8 per Leclerc

NORRIS 8.5

La reazione dopo l’errore canadese si fa sentire già al sabato. Più centrato e meno blando del solito. Denti e artigli. In qualifica e in gara. E con Piastri la prima vera lotta. Poi il team con le strategie li separa.

LECLERC 8

Quarto podio dell'anno per lui e per la scuderia. Si fa fregare allo start dall'australiano papaya e il lift and coast lo martella. Poi come al solito massimizza. Faro tra i primi segnali della Rossa.

LAWSON 8

Araba fenice. In Austria firma un weekend esplosivo, in cui fa addirittura meglio del compagno. Schiaffo morale alla Red Bull che lo aveva silurato in quattro e quattr'otto.

BORTOLETO 8

È il più giovane brasiliano a punti. Per lui sono i primi. Dopo tanto buio, una prova da urlo. Meravigliosa la lezione in pista da parte del suo manager Alonso nell'esilarante corpo a corpo.

PIASTRI 6.5

Parte forte, supera Charles. Ma nella sfida col rivale non la spunta. Anzi, inchioda. Per uno come lui, non una scena bellissima. I guai però nascono in qualifica. Niente prima fila, con la bandiera gialla che sventola.

HAMILTON 6

Gara incoraggiante e viva. Che però non cambia la sostanza e non inverte la rotta. Sempre a un passo dal podio. Sempre dietro a Carletto. Ci voleva qualcosa di più per il Baronetto in vista di Silverstone.

RED BULL 4

Sprofondo rosso in casa. Lo zero di Verstappen (incolpevole) è una scure sul suo Mondiale. Quello di Tsunoda nemmeno più sorprende. Al nippo una penalità non basta e la maledizione del secondo sedile continua. Si mette davvero male la storia.