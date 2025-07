Lautaro ribalta lo spogliatoio in tv: "Chi deve andare via", è caos

La sconfitta dell’Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club 2025, che ha sancito l’eliminazione dei nerazzurri, ha segnato un duro colpo in una stagione già difficile. Il capitano Lautaro Martinez, visibilmente frustrato, ha preso la parola su DAZN per esprimere rabbia e delusione, ma anche per lanciare un messaggio chiaro allo spogliatoio e alla società.

“Era l’ultimo obiettivo, abbiamo dato tutto con le poche forze rimaste”, ha dichiarato, sottolineando il suo rammarico per il gruppo. Senza fare nomi, Lautaro ha tuonato contro chi non mostra pieno impegno, invitandoli a lasciare l’Inter: “Chi vuole restare, resti. Chi non vuole, deve andare via”. Il capitano ha enfatizzato la necessità di lottare per obiettivi importanti in una squadra che, grazie ai recenti successi, è tornata ai vertici. “Voglio continuare così, chi non è convinto, arrivederci”, ha aggiunto, rivolgendosi a tutti, giocatori e non.