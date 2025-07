Inzaghi spappola i fegati degli interisti: "Fatto qualcosa di straordinario contro il City"

Questa volta lo “spiaze” di Simone Inzaghi è rivolto proprio ai suoi ex-giocatori dell’Inter. Perché ai quarti di finale del Mondiale per Club poteva esserci un immediato “rendez-vous”: la sua nuova squadra araba, l’Al-Hilal, è riuscita infatti nell’impresa di battere i colossi del Manchester City agli ottavi, mentre i nerazzurri sono naufragati contro il più piccolo Fluminense. Ennesima rosicata di una stagione fallimentare per un’Inter che è stata sì, sempre in corsa, ma poi si è ritrovata con un pugno di mosche in mano.

E ora si ritrova il suo ex-allenatore, Simone Inzaghi, tra i primi otto del mondiale. Poco meno di un mese alla guida dei sauditi e Simone ha già fatto di nuovo la storia come allenatore, portando l’Al-Hilal non solo a compiere un’impresa contro il City e a guadagnarsi i quarti del torneo, ma riuscendo lui finalmente a battere Pep Guardiola rifilandogli quattro gol, dopo che, con l’Inter, non ne aveva fatto nemmeno uno nelle prime due occasioni. E nella prima, per giunta, Pep s’era portato via pure la Champions League. Stavolta lo spagnolo è uscito a testa bassa con un laconico: “È un peccato”.