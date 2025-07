Inter, esplode l'ira della moglie di Chalanoglu: "Quando era fedele...", bordata su Lautaro

Un k.o. che fa male, malissimo, quello dell’Inter contro il Fluminense. Ancor di più se si pensa che nella nottata statunitense l’Al Alhy di Simone Inzaghi è riuscito nell’impresa di battere 4-3 il Manchester City, accedendo ai quarti di finale proprio contro la formazione di Rio de Janeiro.

A fine partita tanto è il nervosismo trapelato nelle parole di Lautaro Martinez, con un messaggio rivolto a Hakan Calhanoglu anche se non citato direttamente ai microfoni di Mediaset: “Ho visto cose che non mi sono piaciute — ha detto l’argentino — Chi non vuole restare all'Inter, vada via". Il riferimento è alla vicenda che vede al centro il turco ex Milan, che ha voglia di tornare in patria, al Galatasaray.