Ksawery Jezewski in fin di vita, morta la sorella: choc nel mondo del calcio

Un altro incidente sconvolge il mondo del calcio. Dopo la morte di Diogo Jota, una notizia scuote il Legia Varsavia: Ksawery Jezewski è in fin di vita. Anche lui, 17enne, è stato vittima di un grave incidente automobilistico nel quale è morta la sorella maggiore 18enne. Il calciatore è arrivato in ospedale in condizioni disperate a causa delle ferite riportate nel violento impatto avvenuto sulla strada nazionale numero 60, tra le località di Goślice e Ciachcin (distretto di Płock). Sia lui sia la ragazza erano a bordo di una Toyota Yaris.

Al momento non è chiaro chi dei due fosse alla guida della vettura che si è schiantata contro un albero ai bordi della carreggiata. Anche qui, come nel caso di Jota, il veicolo ha improvvisamente sbandato prima di ribaltarsi. "Il consiglio di amministrazione, i dipendenti del club, i colleghi e gli allenatori dell'Accademia sono molto vicini ai genitori di Ksawery e si uniscono al loro dolore. Forniremo tutto il supporto possibile al nostro giocatore e alla sua famiglia – si legge nel comunicato -. Ksawery, l'intero club è con te".