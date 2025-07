Jannik Sinner rivela: "Sotto rete dico a tutti la stessa frase in 2 secondi"

Nonostante il poco tempo a disposizione, Jannik si mostra cordiale e rispettoso, come evidenziato in un’intervista a Wimbledon in cui ha parlato del saluto con Carlos Alcaraz dopo la finale del Roland Garros. Sinner ha rivelato che, in quei brevi secondi, tende a dire frasi semplici come “Partita incredibile, buona fortuna per la stagione”, una routine che si ripete con ogni avversario, indipendentemente dall’esito del match.Anche di fronte a reazioni inaspettate, come quando Bublik lo definì “non umano” in uno scambio diventato virale, Sinner adatta il suo approccio con naturalezza, senza perdere la sua essenza. La sua mentalità rimane umile: riconosce il valore del suo percorso, considera i successi un sogno che non avrebbe mai immaginato e mantiene la felicità anche nelle sconfitte, ricordando sempre le sue origini. Questo atteggiamento lo rende un vero gentleman del tennis, un esempio di sportività e classe.