Charles Leclerc, clamoroso team radio: "Una m...", scoppia il caso

A Silverstone, Charles Leclerc ha vissuto una qualifica deludente, chiudendo al sesto posto dopo un errore nell’ultima curva che gli è costato la prima fila. Frustrato, il monegasco ha colpito il volante con pugni, mostrando una rabbia inedita. In radio, si è autoflagellato con parole durissime: “Sono una m….. Una merda, ecco cosa sono”, parole che riflettono una stagione difficile. La Ferrari, competitiva, gli offriva una chance concreta, ma Leclerc non è riuscito a sfruttarla.Parlando con la stampa, ha mantenuto il tono autocritico, ma con più compostezza: “Alla fine, posso solo incolpare me stesso. Se non metto insieme i settori migliori, è colpa mia. Non ho fatto bene il lavoro”.

Con Sky, ha ribadito: “Non sono stato abbastanza bravo. Sfortunatamente, è stato più per le qualifiche che per le difficoltà che mi ritrovo a dire ‘poteva essere’, ‘doveva essere’, ma alla fine se non faccio il mio lavoro e non metto insieme tutte le mie migliori curve, finisco in sesta posizione invece che in prima fila”. Ha ammesso che le qualifiche, un tempo suo punto di forza, sono ora un problema: “Non ho il feeling in qualifica di un anno fa con questa macchina, ci sono dei problemi specifici e abbiamo la soluzione, arriverà a breve”. Nonostante le difficoltà, Leclerc vede possibilità in gara, grazie a un buon passo: “Sarà difficile vincere, ma il passo gara c’è”.