Jannik Sinner, si scatena l'inferno: "Non è una vittoria", travolto

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 2025, ma la sua avanzata è stata segnata dal ritiro per infortunio di Grigor Dimitrov negli ottavi. Sotto di due set (6-3, 7-5), Sinner non ha visto come una vittoria il passaggio del turno, arrivato solo per l’abbandono dell’avversario, che è uscito in lacrime. Dimitrov, dopo un problema al gomito nel primo set, si è accasciato all’inizio del terzo, con medico e fisioterapista accorsi.

Sinner, visibilmente scosso, ha aiutato il bulgaro, portandogli le borse, e dichiarando: “Non so cosa dire se non che questa non la considero affatto una vittoria. È solo un momento molto sfortunato”.Nonostante fosse favorito, Sinner non ha brillato contro un Dimitrov in gran forma prima dell’infortunio.