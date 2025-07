Sinner-Djokovic, il serbo è "sparito": a poche ore dalla semifinale annulla l'allenamento

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno domani nella semifinale di Wimbledon sul campo Centrale, con inizio intorno alle 18, dopo il match Alcaraz-Fritz. Oggi, i due avrebbero potuto allenarsi contemporaneamente sui campi vicini dell’Aorangi Park: Sinner aveva prenotato il campo 1 alle 12.30, mentre Djokovic il campo 3 alle 13. Tuttavia, il serbo ha cambiato programma, evitando l’allenamento o forse allenandosi in segreto. Sinner, numero 1 ATP, dopo la vittoria su Shelton nei quarti, ha sottolineato l’importanza del riposo per preservare il gomito destro, che lo ha infastidito ma non gravemente. Supportato da taping e lavoro psicologico, ha gestito il dolore: "Solo una fitta, ma sta passando", ha detto.

Oggi si è allenato con il giovane Pierluigi Basile, lavorando su colpi da fondo e risposta, mostrando grande intensità per oltre un’ora. Djokovic, invece, ha vissuto un momento critico nel match contro Cobolli, cadendo rovinosamente sull’erba ma rialzandosi senza apparenti conseguenze gravi. "È stato imbarazzante, ma succede", ha commentato, ammettendo che il suo corpo non è più quello di un tempo e che l’impatto della caduta potrebbe farsi sentire. Non si è allenato oggi, alimentando dubbi su una possibile strategia o un problema fisico. Sinner, dal canto suo, si prepara a un match "duro e speciale" contro il serbo, felice di competere ai massimi livelli in un Grande Slam.