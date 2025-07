Sinner, Emma Navarro scalda gli Us Open: "Ho visto le tue partite, ti devi allenare"

Il prossimo torneo dello US Open avrà una coppia speciale nel doppio misto: Emma Navarro e Jannik Sinner giocheranno assieme. La tennista americana, attualmente undicesima nel ranking WTA, e il campione di Wimbledon formeranno una coppia inedita, con la possibilità di avere come rivali Carlos Alcaraz e un’altra Emma, la britannica Raducanu. Navarro sembra già in sintonia con Jannik e sui social, scherzando, gli ha chiesto di allenarsi di più e meglio per essere più performante a rete, dove in prevalenza si gioca il doppio.

L’americana lo elogia anche: “Ho visto molte delle tue partite, ho visto la finale e hai giocato un ottimo tennis, complimenti. Ma mi sto un po' preoccupando perché non ho visto molto gioco a rete. Hai fatto un tweener che è stato molto bello da vedere, ma non penso conti. Avrò bisogno che ti alleni un po' a rete sui campi di doppio nel prossimo mese, così spero che riuscirai a migliorare a rete. Io mi sto allenando molto in doppio tutti i giorni, ho bisogno che alzi un po' il tuo livello di gioco anche tu. Mettiamoci al lavoro”.