Nick Kyrgios vuota il sacco: "Perché parlavo male di Sinner"

“Ho avuto tanti infortuni — ha spiegato Kyrgios — Gioco a tennis da quando avevo sette anni, ho dedicato tutta la mia vita a questo sport. Tutto ciò che ho di buono nella mia vita lo devo al tennis e ho sempre cercato di fare le cose nel modo corretto. Quando vinco una partita, so che è solo per merito mio”.

Da qui, racconta, è nata una sensazione di ingiustizia: “Ero arrabbiato e frustrato — ha aggiunto — Sapevo che ci sono tante cose che avrei potuto fare per sistemare il mio polso o il mio ginocchio, ma non le ho fatte, perché non sarebbero state corrette”. Secondo Kyrgios, però, il trattamento riservato a Sinner e ad altri tennisti italiani coinvolti in vicende legate al doping non sarebbe stato uniforme. “Ho avuto l’impressione che ad altri giocatori non sia stato riservato lo stesso trattamento — le sue parole — Anche altri italiani erano coinvolti e sono stati trattati diversamente”. Oggi, però, l’australiano sembra voler voltare pagina. Un cambio di tono che rivela il lato umano di Kyrgios, spesso impulsivo ma capace di fare anche autocritica.