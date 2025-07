Lautaro Martinez, la foto che può cambiare la stagione dell'Inter

Un'immagine che però adesso racconta di una pace fatta e ritrovata , segnale molto importante anche agli occhi dei tifosi. L'esperienza americana è anche servita a tutti per una prima conoscenza reciproca, il modo migliore per non dover iniziare la stagione totalmente da zero. I giocatori già sanno come Chivu intende impostare il lavoro, comprese quelle novità tattiche già sperimentate negli Stati Uniti. Sarà il centrocampo, in particolare, la zona del campo dove ci saranno le principali novità, a cominciare da un assetto meno legato al 3-5-2 degli anni scorsi e pronto a schierarsi con quattro uomini, con l'aggiunta di un trequartista dietro a due punte, ma anche due trequartisti e un solo centravanti.

Potrebbe essere proprio Calhanoglu quello che potrebbe cambiare zona di campo, spostandosi qualche metro più avanti rispetto alla regia, così come Mkhitaryan o Frattesi, gli altri giocatori che per caratteristiche potrebbero andare a occupare posizioni più avanzate. Molto poi dipenderà anche dai nuovi innesti, a cominciare da Lookman, per il quale settimana prossima l'Inter potrebbe alzare la propria offerta da 40 a 45 milioni di euro, nella speranza di convincere l'Atalanta a cedere rispetto alla richiesta, finora immutata, di 50.

In uscita c'è Taremi: dopo le voci turche e le sirene inglesi, l'attaccante è finito nel mirino del Botafogo, che nelle ultime ore ha preso contatti diretti con il suo procuratore. La priorità di Taremi sarebbe sempre quella di rimanere in Europa (tanto che i suoi agenti attendono offerte dalla Premier), ma come confermato da Espn la pista brasiliana, se pur molto difficile, non va ancora scartata del tutto. Tutto fatto, invece, per il ritorno di Tajon Buchanan al Villarreal dopo la positiva avventura in prestito della passata stagione: l'Inter incasserà 9 milioni di euro, conservando il 20% della futura rivendita. La neonata Inter U23 è stata inserita nel Girone A del campionato di Lega Pro: il torneo inizierà il 24 agosto e terminerà il 26 aprile.