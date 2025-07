Gp Belgio, Norris-pole davanti a Piastri. Poi Leclerc. Hamilton, altro disastro

Poi c'è la Ferrari , che limita i danni grazie al terzo tempo di un superbo Charles Leclerc , che scatterà davanti alla Red Bull di Max Verstappen , assicurandosi la seconda fila in griglia. Più complicato - anzi, terrificante - il sabato per Lewis Hamilton , che incappa in un’eliminazione sorprendente già in Q1 a causa di un’infrazione ai limiti della pista. Il sette volte campione del mondo scatterà soltanto dalla 16ª posizione. “Un errore all’Eau Rouge evitabile, un rischio di troppo per Hamilton che paga cara l’escursione esterna con l’anteriore destra ". Il britannico si è interamente preso la colpa del flop, scusandosi con la scuderia. Insomma, continua il suo annus-horribilis.

Non riescono invece a entrare in Q3 né le Haas né l’Alpine: Esteban Ocon e Oliver Bearman si piazzano in sesta fila (11ª e 12ª posizione), seguiti da Pierre Gasly e Nico Hülkenberg , rispettivamente su Alpine e Kick Sauber.

Per Hamilton, inoltre, poche ore prima il flop anche nelle qualifiche Sprint. Tant'è, il britannico, che partirà dall’ottava fila in 16esima casella in griglia dietro alla Williams di Carlos Sainz, ha tanto amaro in bocca per il settimo tempo cancellato per track limits e buttato fuori dal Q2 dopo un veloce controllo. Stessa sorte per il giovane Andrea Kimi Antonelli, autore del 18° crono, che partirà dalla nona fila al fianco di Franco Colapinto. Solo Aston Martin peggio: Fernando Alonso e Lance Stroll partiranno dalle ultime posizioni, in un sabato davvero difficile per la scuderia di Silverstone.