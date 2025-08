Cobolli, il gesto fa sbroccare Shelton: alta tensione sotto rete

Niente da fare per Flavio Cobolli, che è stato eliminato agli ottavi del Masters 1000 di Toronto dopo un’intensa battaglia contro Ben Shelton, numero 7 del mondo. L’americano si è imposto al tie-break del terzo set, dopo oltre due ore di gioco. Il match è stato combattuto punto su punto: Shelton ha vinto il primo set 6-4, Cobolli ha reagito nel secondo con lo stesso punteggio, mentre il terzo si è deciso al fotofinish... con un finale scoppiettante!

Il tennista toscano, avanti di un break nel set decisivo, ha servito per il match sul 5-4 ma ha perso il turno di battuta. Ha poi annullato un match point sul 5-6, ma si è arreso nettamente nel tie-break finale, chiuso 7-1 da Shelton. Proprio durante quest’ultima fase è nato un momento di tensione: Shelton ha percepito un gesto di Cobolli come provocatorio e glielo ha fatto notare subito dopo il match, al momento del saluto sotto rete.

Il chiarimento è arrivato in campo: Cobolli ha spiegato che il gesto non era rivolto a lui e si è complimentato per la vittoria. I due si sono poi trattenuti a parlare brevemente prima che l’azzurro lasciasse il campo. In conferenza stampa, Shelton ha confermato di aver creduto alla versione di Flavio e ha detto che per lui la questione era chiusa, senza rancori. Shelton, dopo aver superato il turno con qualche scintilla, affronterà ai quarti di finale Alex de Minaur, l'australiano amico di Jannik Sinner che è reduce dal successo su un altro statunitense, Frances Tiafoe. Insomma, in grande forma.