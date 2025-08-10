Jannik Sinner fa calare il gelo: "Alcaraz troppo forte per me"

Dopo il successo su Galan, Sinner ha infatti raccontato a Tennis Channel come trascorre parte del tempo libero durante il torneo: "Ho giocato un paio di volte qui prima del torneo. Non sono un bravo golfista, ma ora mi piace passare il tempo facendo cose diverse. E stavamo giusto parlando col mio team, forse ora andiamo, perché non è tardi. Domani (oggi, ndr) ho un giorno libero, quindi magari giochiamo un paio di buche qui. Anche l’anno scorso qui era il posto migliore per giocare a golf. A Cincinnati non c’è molto da fare, quindi siamo fortunati che ci sia un campo da golf. E ancora: La prima buca è dritta, ok, ma a sinistra ci sono tutte le auto, se una palla finisce in macchina sappiate che sono stato io". E quando gli chiedono se giocherebbe a golf con Alcaraz, la risposta arriva con un sorriso: "No, no, no, no, Carlos è troppo bravo per me! Meglio col mio team".