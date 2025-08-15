Anna Kalinskaya durissima: "Sono andata a letto dopo le 4!"

Anna Kalinskaya , attualmente 34ª nel ranking WTA, punta a risalire verso la Top 10, dopo aver raggiunto il suo miglior piazzamento (11ª) lo scorso anno, durante la relazione con Jannik Sinner. Grazie ai quarti di finale conquistati al torneo WTA 1000 di Cincinnati, è già certa di salire al 30° posto. La 26enne russa ha superato negli ottavi la connazionale Ekaterina Aleksandrova, ma si è sfogata su Instagram contro la WTA e gli organizzatori del torneo per una programmazione ritenuta ingiusta.

Dopo il match serale di mercoledì, ritardato dalla pioggia e terminato tardi, è tornata a casa alle 2:40, andando a letto alle 4 del mattino. Con il quarto di finale contro Iga Swiatek programmato alle 11:00 di oggi, Kalinskaya ha criticato la mancanza di attenzione al recupero delle atlete, sottolineando come il sonno sia cruciale per le prestazioni. Ha evidenziato una disparità di trattamento, con i top player favoriti rispetto agli altri. Swiatek, sua avversaria odierna, ha beneficiato di un match serale concluso molto prima, contro Sorana Cirstea, risultando più riposata. La polemica di Kalinskaya mette in luce le difficoltà di gestire ritmi di gara intensi e l’esigenza di una programmazione più equa per tutti i giocatori, indipendentemente dal loro status.