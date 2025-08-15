Jannik Sinner, il botta e risposta serrato: "Ferrara? Ne avevo bisogno"

Interrogato sul motivo della decisione, apparsa controversa, di richiamare Ferrara dopo aver interrotto la collaborazione con Claudio Panichi e Giacomo Naldi, Sinner ha spiegato: “Avevo bisogno di qualcuno che conoscesse meglio il mio corpo”. Questa affermazione ha aperto la strada a un dialogo più approfondito. Sinner ha chiarito che la situazione attuale è diversa rispetto al passato: “Era una situazione diversa. Adesso è tutto differente. In questo momento avevo bisogno di qualcuno che conoscesse meglio il mio corpo perché…”, per poi interrompersi, rifugiandosi nel comunicato ufficiale.

Tuttavia, incalzato ulteriormente, ha aggiunto: “Abbiamo lavorato insieme per circa due anni prima che la nostra collaborazione si fermasse. E con lui ho sempre avuto buone sensazioni. Il suo lavoro mi ha portato molti benefici perché sono riuscito a migliorare sulla mobilità, sulla stabilità e sulla resistenza. Anche con Panichi mi sono trovato bene, ma forse non era la scelta più adatta”. Sul clamore suscitato dalla sua scelta, Sinner è rimasto vago: “Non saprei dire”.