Jannik Sinner spiazzato: il regalo di Atmane un attimo prima del match

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ha celebrato il suo 24° compleanno conquistando la finale del Masters 1000 di Cincinnati con una vittoria in due set (7-6, 6-2) contro il francese Terence Atmane. La finale, in programma lunedì, lo vedrà affrontare Carlos Alcaraz, segnando il quattordicesimo capitolo della loro rivalità. Un episodio curioso ha caratterizzato la giornata: prima della semifinale, nel tunnel verso il campo Centrale, Atmane, appassionato collezionista di carte Pokemon, ha regalato a Sinner una carta di Pikachu come dono di compleanno. Atmane ha spiegato di aver scelto la carta la sera precedente, considerandola un simbolo iconico dei Pokemon e un gesto spontaneo per condividere la sua passione.

Ha augurato a Sinner buona fortuna, rendendo il momento speciale.Sinner ha apprezzato il gesto, definendolo “davvero bello” e sottolineando la sportività di Atmane, un giocatore che ha dimostrato grande potenziale durante il torneo. Sebbene Jannik non sia mai stato un grande appassionato di Pokemon, a differenza di suo fratello, ha dichiarato che conserverà la carta come ricordo. Il match contro Atmane è stato un’ulteriore prova della solidità di Sinner, supportato dal suo team, incluso il nuovo membro Nicolò Inserra, e dal coach Vagnozzi, che lo ha aiutato a gestire il caldo. Purtroppo, la coppia italiana Errani-Paolini è stata sconfitta nel doppio. La finale contro Alcaraz si preannuncia come un nuovo, emozionante scontro tra titani del tennis.