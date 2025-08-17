Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Sinner, sul campo con l'ex fidanzata Kalinskaya: ecco quando

domenica 17 agosto 2025
Sinner, sul campo con l'ex fidanzata Kalinskaya: ecco quando

1' di lettura

Da ex fidanzati a partner sul campo: dopo il ritiro di Emma Navarro dal doppio misto degli Us Open, Jannik Sinner si ritroverà a giocare insieme ad Anna Kalinskaya, tennista russa classe 1998. Una notizia inaspettata per il mondo del tennis. La relazione tra i due sarebbe terminata già da diversi mesi, nonostante alcune voci che recentemente avevano riaccostato i due.

Sia Sinner che Kalinskaya, in realtà, non hanno mai confermato le voci sulla rottura. Tuttavia, è piuttosto evidente che tra i due non c'è più una relazione. Adesso, però, si ritroveranno insieme sul cemento di New York per il doppio misto. La gara si disputerà nella giornata di martedì 19 agosto. Tra le altre coppie Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini ma anche Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno ricevuto la wild card.

Sinner, Alcaraz: "Cosa sono pronto a fare"

“Non vedo l’ora di giocare di nuovo contro Jannik. Quando giochiamo, alziamo entrambi il livello al massimo ...

Lo spagnolo Sinner, Alcaraz: "Cosa sono pronto a fare"

Campione Jannik Sinner spiazzato: il regalo di Atmane un attimo prima del match

Tanti auguri Jannik! Jannik Sinner vola in finale a Cincinnati, sconfitto in due set Atmane

tagjannik sinneranna kalinskaya

Lo spagnolo Sinner, Alcaraz: "Cosa sono pronto a fare"

Campione Jannik Sinner spiazzato: il regalo di Atmane un attimo prima del match

Tanti auguri Jannik! Jannik Sinner vola in finale a Cincinnati, sconfitto in due set Atmane

ti potrebbero interessare

2287x1613

Sinner, Alcaraz: "Cosa sono pronto a fare"

775x447

Jannik Sinner spiazzato: il regalo di Atmane un attimo prima del match

3072x2048

Jannik Sinner vola in finale a Cincinnati, sconfitto in due set Atmane

1400x933

Jannik Sinner, compie 24 anni: cosa si è regalato per il compleanno