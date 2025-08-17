Sinner, sul campo con l'ex fidanzata Kalinskaya: ecco quando

Da ex fidanzati a partner sul campo: dopo il ritiro di Emma Navarro dal doppio misto degli Us Open, Jannik Sinner si ritroverà a giocare insieme ad Anna Kalinskaya, tennista russa classe 1998. Una notizia inaspettata per il mondo del tennis. La relazione tra i due sarebbe terminata già da diversi mesi, nonostante alcune voci che recentemente avevano riaccostato i due.

Sia Sinner che Kalinskaya, in realtà, non hanno mai confermato le voci sulla rottura. Tuttavia, è piuttosto evidente che tra i due non c'è più una relazione. Adesso, però, si ritroveranno insieme sul cemento di New York per il doppio misto. La gara si disputerà nella giornata di martedì 19 agosto. Tra le altre coppie Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini ma anche Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno ricevuto la wild card.