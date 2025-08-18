Lukaku, lungo stop. Il Napoli corre ai ripari: chi compra in attacco

Se l’anno scorso, di questi tempi, Antonio Conte si era parecchio adirato per un mercato a ritmi lenti e la conseguente sconfitta alla prima giornata del suo Napoli a Verona aveva lanciato l’allarme che portò agli acquisti di Lukaku e McTominay, questa volta ci si può solo appellare alla sfortuna per l’infortunio proprio dell’attaccante belga nell’ultima amichevole contro l’Olympiacos. Il responso è stato crudele, come da comunicato ufficiale del club: “In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Occorre, quindi, trovare subito un sostituto per affrontare campionato, Coppa Italia e League Phase della Champions League. Tutte competizioni dove ora, a sorpresa, Big Rom potrebbe venir escluso dalle liste ufficiali.

Quali, dunque, i profili più idonei? Piace sempre Joshua Zirkzee, attaccante 24enne del Manchester United, ma esploso due stagioni fa con la maglia del Bologna. Con i Red Devils il rendimento è stato altalenante e l’arrivo a Old Trafford di Benjamin Sesko farà sì che gli spazi si riducano ulteriormente. Lo United, infatti, non avrà le coppe quest’anno e ha investito un’ottantina di milioni sull’ex-Lipsia. Nella prima giornata contro l’Arsenal, che ha battuto i Red Devils 1-0 con il gol di Calafiori, Zirkzee non ha mai messo piede in campo. Nella rosa di Amorim c’è anche il danese Rasmus Hojlund, un obiettivo di lungo corso anche del Milan in questa torrida estate 2025.

