Sinner, scoppia la bufera su Bertolucci: "Lo fanno per più soldi"

L’immagine di Jannik Sinner che dopo appena 23 minuti abbandona la finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz ha fatto il giro del mondo, sollevando un’ondata di discussioni. Non si tratta solo della resa del numero uno del tennis, ma di un segnale forte sulle condizioni in cui i tornei si giocano oggi: calendari sempre più fitti, Masters 1000 allungati da una a due settimane, finali disputate in orari complicati, con caldo e umidità ai limiti della sopportazione.
A entrare nel dibattito è stato Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi voce tecnica in tv, che sui social ha scritto parole destinate a far discutere: “I giocatori hanno le loro colpe — si legge — Accettano i tornei di 10 giorni in cambio di più soldi e giocano la finale alle 15 per raggiungere in serata New York e giocare il ricchissimo misto”. Non un attacco a Sinner, precisa, ma la constatazione di un sistema che rischia di collassare sotto il peso del business. La sua proposta è netta: “Serve un tavolo con tutte le componenti in ballo — aggiunge — SOS tennis!!”.
L’appello nasce da una situazione che non riguarda solo l’altoatesino, debilitato probabilmente da virus intestinale o dalle condizioni climatiche, ma almeno altri otto giocatori costretti al forfait a Cincinnati. Il malessere di Sinner, unito allo sfogo di Alejandro Davidovich Fokina (“Una finale di lunedì alle 15 di agosto… qualcosa deve cambiare”), dà la misura del problema. Il tennis corre il rischio di trasformarsi in una macchina che consuma i propri protagonisti. E la linea tracciata da Bertolucci è chiara: fermarsi, riflettere e restituire centralità alla salute dei giocatori, prima che sia troppo tardi.