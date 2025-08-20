Sinner vuota il sacco: "Mi sono accorto di tutto al terzo game"

Libero logo
mercoledì 20 agosto 2025
2' di lettura

La finale di Cincinnati è durata appena 23 minuti, il tempo necessario a Jannik Sinner per arrendersi a un malessere che lo ha costretto al ritiro contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, vincitore dopo cinque game e senza troppo sudare, non è rimasto sorpreso. “Dopo il terzo game mi sono accorto che non stava bene — ha spiegato in conferenza stampa — Lo conosco bene, abbiamo giocato tante battaglie negli ultimi due anni, so bene qual è il suo stile e qual è il suo modo di condurre il gioco”.
Il numero due del ranking ha descritto un Sinner irriconoscibile: “Ho notato che era più aggressivo del solito e commetteva errori molto prima nello scambio — ha raccontato — E questa non è una cosa da Jannik. Ho percepito che il suo linguaggio del corpo non era il migliore. Quindi sì, attorno al terzo game ho capito che non si sentiva bene”.

La resa dell’altoatesino va letta nel contesto di un torneo segnato dal caldo e dall’umidità opprimenti. Non a caso otto tennisti, tra cui Zverev e Rinderknech, hanno accusato seri problemi fisici. Da qui lo sfogo di Alejandro Davidovich Fokina: “Una finale di lunedì alle 15 di agosto a Cincinnati, dopo tutta la trasferta Toronto-Cincinnati, con così tanti ritiri e giocatori morti di stanchezza… qualcosa deve cambiare”. Sinner, che non ha sostenuto la consueta conferenza post-partita, ha rassicurato sul proprio stato: “Ora ho un paio di giorni davanti a me per riprendermi, poi torneremo al lavoro, spero di essere pronto”. Il doppio misto in coppia con la ceca Kateřina Siniaková, in programma lunedì sera, è naturalmente saltato. Al contrario Carlos Alcaraz è sceso in campo con Emma Raducanu, contro il britannico Jack Draper e la statunitense Jessica Pegula, perdendo in due set, a poche ore dalla finale vinta a Cincinnati. 

L’obiettivo è difendere il titolo agli US Open nel singolo: “I tornei del Grande Slam sono quelli più importanti… Se sarò pronto, fisicamente e mentalmente, darò il massimo. Spero di farcela”. In caso di mancata vittoria e di quella di Carlos Alcaraz, sarà lo spagnolo a prendere la cima della classifica, come già capitato in passato. Il ritiro di Cincinnati diventa così un campanello d’allarme, ma anche un test prezioso in vista di New York.

tagjannik sinnertennis

