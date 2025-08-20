Sinner, "cos'ha avuto". Darren Cahill, risposta brutale agli spagnoli

L'allenatore-guru australiano, intervistato da Espn, fa dunque chiarezza sulla salute dell'altoatesino numero 1 del ranking Atp, spazzando via tutte le congetture e le illazioni piovute sul suo capo in queste ore. Anzi, aggiunge Cahill, "ora si sente un po' meglio, oggi riposerà ancora e dovrebbe tornare in campo domani. Speriamo che possa colpire qualche palla, ora sta meglio e siamo fiduciosi". L'obiettivo è già fissato e si chiama Flushing Meadows : da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre il 24enne di San Candido difenderà il titolo conquistato l'anno scorso allo Us Open di New York, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Sul cemento sarà anche chiamato a resistere all'assalto alla vetta mondiale che porterà ancora una volta il suo eterno rivale, Carlos Alcaraz, sperando di giocare questa volta ad armi pari.

Jannik intanto si è concesso un paio di giorni di "stacco" dopo l'agonia in campo durata appena 23 minuti, nei quali si è ritrovato sotto 5-0 contro lo spagnolo senza riuscire mai ad abbozzare una reazione. Una passeggiata da turista per le vie di Manhattan con il preparatore atletico Ferrara e lo sparring partner Nicolò Inserra ha fatto velocemente il giro dei social. Il malessere sembra superato e ora ha un programma serrato in vista degli US Open.

Domani va in scena il sorteggio. Venerdì poi, per l'altoatesino, è in programma un appuntamento con lo sponsor MSC Crociere con Sinner che riceverà il testimone da Sophia Loren come ambassador della multinazionale della navigazione. Poi ci sarà solo il tennis. Considerato che il primo turno viene spalmato su tre giorni, con Sinner che dovrebbe scendere in campo probabilmente fra la giornata di lunedì 25 e martedì 26 agosto. Saranno cinque le teste di serie tra gli azzurri, (Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi per il maschile e Paolini per il femminile) tra le prime 32 dei tabelloni del singolare. Sonego in questo momento è invece il primo giocatore non compreso tra i "favoriti" del seeding. Direttamente in tabellone ci saranno anche Arnaldi, Mattia Bellucci e Nardi per il maschile e Bronzetti e Cocciaretto nel femminile.