Sinner, cosa gli scappa di bocca un anno dopo il bacio: Kalinskaya di sasso

Un anno fa, il bacio imbarazzatissimo e un po' gelido tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sugli spalti di Flushing Meadows. Oggi stesso posto, gli Us Open, ma diverso amore. Per molti quel video sancì la fine della breve ma intensa storia d'amore tra il tennista italiano e la collega russa, le cui strade si separarono poche settimane dopo il trionfo americano del 24enne di San Candido.

Oggi, intervistato dal Corriere della Sera, Sinner parla sia pur timidamente ammette che sì, nella sua vita c'è una nuova donna, un nuovo amore. E ovviamente, il tempismo è perfetto, non si tratta della bella Anna. "Sì, sono innamorato ma della vita privata non ne parliamo", ribadisce l'altoatesino, sempre gelosissimo della propria vita sentimentale. Chissà come la prenderà la Kalinskaya, quest'anno di fatto sparita dai radar del grande tennis femminile. E pensare che sembrava dovesse essere finalmente la stagione della sua esplosione.

Su quella privata, invece, il "Rosso" al Corriere qualche concessione la fa parlando dei suoi hobby al di fuori dei campi da tennis: "Ultimamente mi sono preso con i Lego, mi rilassa. Ogni sera costruisco qualcosa. E poi la musica, non ho un genere preferito ma mi aiuta a pensare ad altro".

Quando si parla di amore si irrigidisce, anche se la timida confessione sembra dare il via libera alle congetture delle ultime settimane. Jannik farebbe coppia fissa con la bellissima modella Laila Hasanovic, danese, avvistata per la prima volta nei pressi di Sinner al Roland Garros. I due erano stati insieme a Copenaghen qualche tempo prima ma, giurava il numero 1 del ranking Atp, era solo per lavoro. Dovevano girare insieme uno spot, ma la frequentazione evidentemente è proseguita anche fuori dal set.