Il video-meme che fa impazzire i social: “Laziale Como va?”

Inizio di campionato in salita per la Lazio. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha perso al debutto contro il Como, che ha rifilato ai biancocelesti un secco 2 a 0. Prestazione superba di Nico Paz, il baby talento argentino che si è distinto per una punizione magistrale nel sette. E sui social sono già diventati virali i meme che ironizzano sulla disfatta laziale. Un esempio? Quello che mostra il presidente Claudio Lotito che balla con una parrucca messicana. "Laziale Como va?", è il commento dissacrante.