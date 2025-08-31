Sinner, la mossa con le scarpe fa il giro del mondo

Jannik Sinner ha sorpreso molti perdendo il primo set contro Denis Shapovalov al terzo turno degli US Open 2025. Nonostante le difficoltà iniziali, l’azzurro è riuscito a rimontare, conquistando l’accesso agli ottavi di finale. Molti hanno attribuito i suoi problemi alle scarpe, che hanno influito sulla sua prestazione fino al loro cambio. Durante il terzo game del terzo set, Sinner ha chiesto all’arbitro il permesso di cambiare calzature, scusandosi con pubblico e avversario.

Secondo Adnkronos, il problema era legato ai lacci rotti e a una scarsa aderenza, evidenziata da uno scivolone nel primo set durante una palla break che aveva favorito Shapovalov. Dopo aver sostituito le scarpe, Sinner ha ritrovato il ritmo, completando la rimonta senza ulteriori difficoltà. La sua capacità di adattarsi e risolvere il problema tecnico è stata determinante per il successo nel match, dimostrando resilienza e concentrazione. Questo episodio ha suscitato dibattiti tra i tifosi, con molti che hanno sottolineato l’importanza dell’equipaggiamento in un torneo di alto livello come uno Slam. La vittoria ha confermato il talento di Sinner, che continua il suo percorso nel torneo con determinazione, nonostante le sfide iniziali.