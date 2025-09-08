Sinner stravolto dopo Alcaraz, la frase-choc preoccupa i tifosi: "Goditela, io..."

Jannik Sinner, dopo aver perso la finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, ammette con sincerità: "Carlos ha giocato meglio di me oggi. Sei stato il migliore, goditela. Io… io ho fatto il meglio, più di così non potevo". In 2 ore e 41 minuti, Alcaraz vince 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, conquistando il titolo e scalzando Sinner dal primo posto nel ranking ATP dopo 65 settimane. Il match evidenzia le difficoltà di Jannik: dopo un primo set ceduto nettamente, vince il secondo, ma crolla nel terzo e resiste a stento nel quarto. Sinner ribadisce: "Non potevo fare di più oggi". Esausto a fine stagione, appare "in riserva", ma ringrazia il suo team: "Alla mia squadra dico grazie per il sostegno e per avermi capito. Sappiamo tutti quanta dedizione mettiamo per essere qui. È stata una stagione incredibile".
Rivolgendosi alla famiglia e agli amici, condivide la gioia di un anno di grandi partite, pur ammettendo: "Ho dato il massimo oggi, non potevo fare di più".Sul campo, Sinner mostra frustrazione, sbattendo la racchetta e imprecando, lontano dalla sua consueta compostezza. Alcaraz, invece, domina con giocate perfette: dritto impeccabile, palle corte precise, accelerazioni devastanti e una condizione fisica superiore. Sinner appare bloccato, poco incisivo negli spostamenti. La differenza è evidente: lo spagnolo "vede tutto, capisce tutto" e non sbaglia, mentre Jannik fatica, rischiando di dover attendere mesi per riconquistare la vetta del ranking ATP.