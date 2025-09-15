Iapichino, la lite col padre in tv: "Così non si fa, chiedile scusa"

Larissa Iapichino , campionessa azzurra di salto in lungo, ha vissuto una profonda delusione ai Mondiali di Tokyo 2025, eliminata nelle qualificazioni senza accedere alla finale. La sua amarezza, visibile negli occhi e nella voce, ha commosso gli italiani incollati allo schermo, che si aspettavano una grande prestazione. La situazione è stata aggravata da un battibecco in diretta con il padre e allenatore, Gianni Iapichino, che ha reagito in modo veemente dalla zona allenatori, attirando l’attenzione delle telecamere. Larissa, visibilmente provata e appoggiata alle transenne, è apparsa devastata. L’episodio ha suscitato la reazione di Franco Bragagna , storica voce dell’atletica Rai, attualmente in ferie prima della pensione, che ha commentato nel suo podcast Francamente su YouTube.Bragagna ha criticato duramente Gianni: “Anch’io sono papà e capisco. Ma così non si fa. Gianni, devi chiederle scusa”.

Ha ricordato la prova di Larissa: “La prima delusione forte è stata quella di Larissa Iapichino, le sono mancate tre posizioni e quattro centimetri”. Ha poi aggiunto: “Ha fatto rumore il battibecco a distanza con papà Gianni: Giannino, capisco tutto, sono papà anche io. Purtroppo c’erano le telecamere e vi hanno ripreso… Prima cosa da fare, Gianni: devi chiederle scusa. Lei ha reagito bene perché nell’intervista non ha voluto affrontare l’argomento”. Bragagna ha notato il dolore di Larissa: “Si capiva che aveva la morte nel cuore… Gianni: sì, ma non si fa. Chiedile scusa, è la prima cosa che devi fare, o una bella intervista in cui dici ‘perdonatemi’”. Ha espresso rammarico per le aspettative disattese: “Spiace, perché l’avevo definita una in grado di vincere la medaglia, e anche quella d’oro, o di arrivare quinta o sesta, non fuori dalla finale”.