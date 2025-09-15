Libero logo
di Ignazio Stagnolunedì 15 settembre 2025
Iapichino, la lite col padre in tv: "Così non si fa, chiedile scusa"

2' di lettura

Larissa Iapichino, campionessa azzurra di salto in lungo, ha vissuto una profonda delusione ai Mondiali di Tokyo 2025, eliminata nelle qualificazioni senza accedere alla finale. La sua amarezza, visibile negli occhi e nella voce, ha commosso gli italiani incollati allo schermo, che si aspettavano una grande prestazione. La situazione è stata aggravata da un battibecco in diretta con il padre e allenatore, Gianni Iapichino, che ha reagito in modo veemente dalla zona allenatori, attirando l’attenzione delle telecamere. Larissa, visibilmente provata e appoggiata alle transenne, è apparsa devastata. L’episodio ha suscitato la reazione di Franco Bragagna, storica voce dell’atletica Rai, attualmente in ferie prima della pensione, che ha commentato nel suo podcast Francamente su YouTube.Bragagna ha criticato duramente Gianni: “Anch’io sono papà e capisco. Ma così non si fa. Gianni, devi chiederle scusa”.

Ha ricordato la prova di Larissa: “La prima delusione forte è stata quella di Larissa Iapichino, le sono mancate tre posizioni e quattro centimetri”. Ha poi aggiunto: “Ha fatto rumore il battibecco a distanza con papà Gianni: Giannino, capisco tutto, sono papà anche io. Purtroppo c’erano le telecamere e vi hanno ripreso… Prima cosa da fare, Gianni: devi chiederle scusa. Lei ha reagito bene perché nell’intervista non ha voluto affrontare l’argomento”. Bragagna ha notato il dolore di Larissa: “Si capiva che aveva la morte nel cuore… Gianni: sì, ma non si fa. Chiedile scusa, è la prima cosa che devi fare, o una bella intervista in cui dici ‘perdonatemi’”. Ha espresso rammarico per le aspettative disattese: “Spiace, perché l’avevo definita una in grado di vincere la medaglia, e anche quella d’oro, o di arrivare quinta o sesta, non fuori dalla finale”.

