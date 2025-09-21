Lorenzo Pellegrini stende la Lazio: Gasp, la mossa a sorpresa fa impazzire la Roma

Torna, segna e fa impazzire il popolo giallorosso: domenica da sogno per Lorenzo Pellegrini, che con un gran gol regala alla Roma la vittoria sulla Lazio nel derby capitolino. In un Olimpico "blindato", con a la partita piazzata alle 12.30 proprio per evitare disordini e scontri tra i tifosi con il favore delle tenebre, il capitano dopo un'estate di rumors di mercato e settimane di parole in conferenza stampa è la grande mossa a sorpresa del mister Gian Piero Gasperini. Dopo 4 giornate, la Roma sale a 9 punti mentre la Lazio resta mestamente a quota 3.

Il numero 7 viene schierato dal primo minuto e al 38' segna la rete della vittoria. Primo tempo che non regala troppe emozioni nella prima mezz'ora, con tanta intensità ma poca qualità. La Roma nella fase iniziale si fa vedere di più nei pressi dell'area avversaria, ma senza riuscire ad arrivare mai alla conclusione.

I biancocelesti di Sarri, dopo aver dovuto fare i conti con l'infortunio muscolare di Dele-Bashiru, reagiscono e trovano al 17' con Pedro il primo tiro della partita, che finisce alto sopra la traversa della porta giallorossa. Ci prova anche Nuno Tavares, poi Zaccagni che è il primo a far sporcare i guanti a Svilar. La squadra di Sarri prende sempre più campo e al 33' non va troppo distante dal gol del vantaggio su un tiro-cross di Rovella sul quale nessuno degli attaccanti riesce ad arrivare con il timing giusto. Nel momento migliore della Lazio, però, arriva la rete della Roma: Tavares si fa strappare la palla da Rensch al limite dell'area di rigore, Soulè appoggia per Pellegrini, il quale piazza nell'angolino il pallone dell'1-0.