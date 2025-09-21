Libero logo
Gp Baku, Verstappen vince e riapre il Mondiale F1. La Ferrari affonda

domenica 21 settembre 2025
Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo con quasi 15" di vantaggio la Mercedes di George Russell e la sorprendente Williams di Carlos Sainz. Chiude ai piedi del podio, invece, Andrea Kimi Antonelli che ottiene uno dei suoi migliori risultati da quando è sbarcato in Formula 1.

La gara del leader del Mondiale Oscar Piastri termina al primo giro, ma il compagno di box Lando Norris non ne approfitta e deve accontentarsi solo della settima piazza. Domenica anonima da parte della Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente ottavo e nono. Bella prova di Liam Lawson (Racing Bulls), quinto, e di Yuki Tsunoda (Red Bull), sesto; completa la top 10 l'altra Racing Bulls di Isack Hadjar

Per Max è la quarta vittoria stagionale (le prime a Suzuka e Imola), che riapre il discorso iridato potendo contare anche sulla "lotta fratricida" tra Piastri e Norris. Per la Rossa, invece, come detto nessuna gioia dopo il già devastante sabato di qualifiche con Hamilton subito fuori e Leclerc finito contro il muro. 

F1, le qualifiche a Baku Gp Azerbaijan, disastro Ferrari: Leclerc contro il muro, Hamilton eliminato

Gli aneddoti di Pasticcino "Prost, Senna e la spaghettata segreta in Ferrari"

Le pagelle di Monza GP d'Italia, le pagelle: Ferrari, tifosi cornuti e mazziati, Verstappen su Marte

