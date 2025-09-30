Champions, Atalanta da urlo: ribalta il Bruges

Prima affermazione in Champions League per la nuova Atalanta di Ivan Juric, i bergamaschi hanno vinto 2-1 contro il Bruges in rimonta grazie alle reti nella ripresa di Samardzic, su calcio di rigore, e di Pasalic. E' stata una gara combattuta sin dai primi minuti, davanti agli occhi del ct della nazionale italiana Gennaro Gattuso. Juric ha sorpreso tutti schierando Lookman ed Ederson titolari, l'attaccante nigeriano si e' piazzato accanto a Krstovic, con Pasalic a supporto. Hayen ha invece schermato il centrocampo nerazzurro piazzando i suoi uomo contro uomo, in modo tale da intercettare passaggi e inibire il palleggio bergamasco. Ad aprire le danze e' stato Bernasconi, tra i piu' propositivi della prima frazione, ma la conclusione dell'esterno classe 2003 e' terminata sul fondo.

Al 20' e' stato lo stesso Ederson a tentare la giocata individuale, ma il tiro del centrocampista brasiliano non ha avuto una sorte migliore. Alla prima vera opportunita', il Club Bruges e' passato in vantaggio con Tzolis, imparabile la conclusione a giro scoccata dal limite. Nella ripresa l'emergenza per la difesa atalantina e' aumentata a causa dei forfait di Kossounou (risentimento flessore destro) e di Bellanova (risentimento adduttore sinistro): in campo anche Samardzic e Sulemana, ma l'attacco dei padroni di casa ha faticato parecchio. E' servito un rigore per trovare l'1-1, e' stato Samardzic al 29' della ripresa ha firmare il pari. La pressione nerazzurra ha dato i suoi frutti a tre minuti dal 90esimo, sugli sviluppi di un corner Pasalic ha sfruttato la sponda di Musah. Sabato i bergamaschi sfideranno in campionato il Como, il 22 ottobre ci sara' invece la sfida casalinga contro lo Slavia Praga, gara valida per la terza giornata di Champions League.