Juventus-Milan, Tudor a testa bassa: "Spero Modric faccia caga..."

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Milan. Riguardo alla partita ha usato parole chiare: "Che gara sarà non lo so, non ho la sfera di cristallo. Squadra di primissimo livello il Milan, grande allenatore, grandi giocatori. Sono in un buon momento. Giochiamo in casa nostra, vogliamo fare una bella gara". Tudor ha poi espresso ammirazione per Luka Modric, suo connazionale e amico, che incontrerà domani: "Ha fatto la storia del nostro popolo, non nascerà nessun altro come lui. Non ho mai visto nessuno giocare così a 40 anni. Speriamo che domani faccia cagare (ride, ndr)".Sulla recente mancanza di vittorie, dopo il 4-3 contro l’Inter, Tudor ha sottolineato: "Ci manca la vittoria, ovvio, ma io analizzo le prestazioni e la squadra ha fatto due grandi gare con Atalanta e Villarreal: ha fatto meglio dell’avversario e è mancato poco per vincere. La squadra la vedo bene, anche in crescita. Ma siamo la Juve e il pari non basta".

Rispondendo alle critiche, anche da parte di Fabio Capello, sull’equilibrio della squadra, ha aggiunto: "Noi proviamo a fare i cambiamenti giusti. A me importa vedere la squadra che fa le cose che deve fare. Si lavora, si prova a migliorare sotto tutti gli aspetti. La squadra mi piace perché sta dando tutto e ha un’identità. Poi manca qualche vittoria e nel calcio sappiamo che l’analisi che si fa è diversa se si vince o se si perde. Io da allenatore invece dico le cose come stanno, non in base al risultato".