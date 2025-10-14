Libero logo
Sinner, il tam tam sul rifiuto: un clamoroso finale di stagione

di Lorenzo Pastugliamartedì 14 ottobre 2025
2' di lettura


Un anno dopo il malanno che lo costrinse al ritiro da Parigi-Bercy, Jannik Sinner potrebbe rinunciare nuovamente all’ultimo Masters 1000 della stagione. Secondo quanto riferito dal giornalista Simone Eterno nel suo ultimo podcast, il numero due del mondo starebbe valutando di non prendere parte al Rolex Paris Masters per concentrare tutte le energie sulle ATP Finals di Torino.

Nel 2024 l’altoatesino si era presentato regolarmente nella capitale francese, salvo poi finire a letto con un virus influenzale che lo costrinse al forfait prima di scendere in campo. Quest’anno la scelta potrebbe essere preventiva: impegnato nell’ATP 500 di Vienna nella settimana precedente al torneo parigino, non avrebbe intenzione di prolungare la tournée fino alla nuova sede del Masters 1000, ospitato alla La Défense Arena.

Il programma dell’azzurro punterebbe quindi a una preparazione mirata in vista del grande appuntamento casalingo di Torino, dove dal 9 al 16 novembre difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. Subito dopo, Sinner dovrebbe concludere la stagione rinunciando anche alla fase finale della Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre. Al momento, tuttavia, dal suo entourage non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Nel frattempo, l’azzurro è atteso questa settimana a Riyad, dove da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre prenderà parte al Six Kings Slam, torneo d’esibizione che riunisce i migliori giocatori del mondo. Nonostante non siano in palio punti Atp, l’evento saudita promette spettacolo e un montepremi da capogiro.

Sinner, campione in carica, debutterà nei quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas. Nella parte alta del tabellone, invece, spiccano i nomi di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, entrambi ammessi direttamente in semifinale. L’altro quarto metterà di fronte Alexander Zverev e Taylor Fritz. Le due semifinali sono in programma giovedì 16, mentre sabato 18 si disputeranno le finali per il terzo posto e per il titolo. Se il numero due del mondo dovesse superare Tsitsipas, lo attende proprio Djokovic in semifinale. 

Dall’altra parte, Alcaraz cercherà la rivincita dopo la sconfitta subita a Riyad lo scorso anno, quando Sinner si impose in tre set. Un nuovo “Sincaraz” in finale sarebbe lo scenario più atteso e rappresenterebbe anche la prima sfida tra i numeri uno e due del ranking dopo la finale dello US Open, vinta dallo spagnolo. Tra dubbi, precauzioni e obiettivi, Sinner resta al centro della scena mondiale: il suo calendario, sempre più mirato, dimostra quanto il 2025 per lui non sia solo un anno di conferme, ma di equilibrio tra ambizione e gestione.

