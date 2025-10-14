L'Italia travolge Israele 3-0 e si prende i playoff: Mondiali più vicini

L'Italia batte Israele a Udine 3-0 grazie alla doppietta di Mateo Retegui e al gol di Mancini e ottiene la matematica certezza di almeno un posto ai playoff a marzo per andare al prossimo mondiale. Gara complicata in avvio per gli azzurri che fanno la partita, tengono la palla, ma rischiano anche sulle ripartenze israeliane con Gloukh e Solomon che sfiorano il gol ma Donnarumma si supera. Poi il rigore realizzato nel recupero del primo tempo da Retegui mette le cose apposto. Lo stesso ex attaccante dell'Atalanta chiude i giochi nella ripresa con una perla dal limite. Poi nel recupero il romanista Mancini di testa cala il tris. Gattuso è costretto a fare dei cambi rispetto all'ultima partita vista la squalifica di Bastoni e l'infortunio di Moise Kean. Si passa al 3-5-2 con linea a tre difensiva composta da Di Lorenzo, Mancini e Calafiori e con Cambiaso sulla fascia destra e Dimarco a sinistra, Tonali con Barella e Locatelli in mezzo al campo e Raspadori che appoggia Retegui davanti.L'Italia parte bene e al 6' sullo spiovente di Tonali arriva Retegui che va in girata con il sinistro ma non trova la porta di Glazer. Al 10' ancora azzurri in avanti con un uno-due tra Cambiaso e Raspadori, il laterale della Juventus va poi al tiro dal limite dell'area sfiorando il palo alla sinistra di Glazer. Al 16' altra bella combinazione Raspadori-Cambiaso, con l'attaccante dell'Atlético che tocca con il tacco, palla di ritorno e destro a incrociare che sfila però a lato. Israele risponde al 19' con Khalaili che si fa tutta la fascia e appoggia per Gloukh che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma. Al 28' ancora Israeliani vicini al vantaggio con Biton che in ripartenza trova Solomon che calcia a botta sicura, ma Donnarumma salva tutto con un super intervento. Passata la paura la squadra di Gattuso torna in avanti e al 38' ci prova ancora Retegui ma il suo destro finisce addosso a Baltaxa. Sul finale di primo tempo al 47' l'Italia passa in vantaggio grazie al gol su calcio di rigore realizzato da Retegui che calcia di potenza, a mezza altezza, dove Glazer non riesce ad arrivare. Il penalty è stato fischiato per un fallo di Baltaxa sull'ex attaccante dell'Atalanta.

Dopo l'intervallo Gattuso inserisce Pio Esposito al posto di Rapsadori. Al 48' Israele chiede il rigore per una piccola spinta di Tonali con la mano su Biton ma secondo Turpin troppo lieve per assegnare il penalty. Al 53' cui prova Barella dal limite al volo sfiorando la traversa. Al 58' altra richiesta di rigore di ISRAELE per un presunto fallo di Mancini su Baribo che va giù sul contatto. L'Italia prova a chiudere la sfida ma Israele sfiora il pareggio al 59' con Gloukh che impegna ancora Donnarumma che mette ancora in mostra le sue qualità. Al 66' l'Italia raddoppia con Cambiaso ma la rete viene annullata per il fuorigioco dl laterale della Juventus. Il gol della sicurezza per la squadra di Gattuso arriva al 74' grazie ancora a Mateo Retegui che ruba palla al neo entrato Turiel, rientra sul destro e far partire una conclusione a giro che si infila sotto l'incrocio per il 2-0. Israele non si arrende e al 78' Solomon brucia in velocità Mancini e poi dribbla con la suola Donnarumma, ma non trova lo specchio della porta da posizione defilata. L'Italia continua a spingere per segnare ancora e all'84' Retegui serve Pio Eposito che da due passi si fa parare la conclusione dal portiere israeliano. Dopo Cristante e Spinazzola entrano anche Piccoli e Cambiaghi per l'esordio e gli azzurri calano il tris al 93' grazie a Mancini che di testa sull'assist di Dimarco trova il 3-0 finale.