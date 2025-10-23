Jannik Sinner, clamoroso: Laila in tribuna con i genitori

Jannik Sinner, radioso nell'indoor di Vienna, si gode un momento di forma smagliante, accompagnato dai genitori Siglinde e Hanspeter, giunti in auto da Sesto Pusteria, e, per la prima volta in pubblico, dalla fidanzata danese Laila Hasanovic, immortalata come salvaschermo sul suo cellulare. La presenza della famiglia e di Laila, ufficialmente presentata ai genitori, crea una bolla di serenità attorno al campione, immune alle polemiche italiane sulla sua assenza in Coppa Davis. "Accetto le critiche, ho già detto tutto. Se intorno ho chi mi ama, mi sento più forte e leggero", afferma Sinner, concentrato sulla sua crescita.