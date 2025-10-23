Jannik Sinner, clamoroso: Laila in tribuna con i genitori

Jannik Sinner, radioso nell'indoor di Vienna, si gode un momento di forma smagliante, accompagnato dai genitori Siglinde e Hanspeter, giunti in auto da Sesto Pusteria, e, per la prima volta in pubblico, dalla fidanzata danese Laila Hasanovic, immortalata come salvaschermo sul suo cellulare. La presenza della famiglia e di Laila, ufficialmente presentata ai genitori, crea una bolla di serenità attorno al campione, immune alle polemiche italiane sulla sua assenza in Coppa Davis. "Accetto le critiche, ho già detto tutto. Se intorno ho chi mi ama, mi sento più forte e leggero", afferma Sinner, concentrato sulla sua crescita.
A Vienna, dove alloggia in un elegante hotel del centro e condivide i pasti con i suoi cari, l’atmosfera lo rende ottimista, insieme alla prospettiva di conquistare un altro titolo Atp 500.Il match d’esordio contro Daniel Altmaier, dominato 6-0, 6-2 in 58 minuti, evidenzia il suo stato di grazia, con appena 4 punti persi al servizio e un passante di rovescio a una mano che incanta. La serenità di Sinner è rafforzata dal ritorno del coach Darren Cahill, "un secondo padre", che lo affianca dopo la sconfitta a New York. Con Laila, i genitori e Cahill al suo fianco, Sinner si prepara per le Atp Finals di Torino, puntando a ritrovare l’ingiocabilità del 2023-2024. Vienna, con il suo calore familiare, è il palcoscenico ideale per un campione in missione.