Antonio Conte contro Lautaro, insulti e gestacci: Napoli-Inter, scena incredibile

Nervi tesissimi, in campo e fuori. Napoli-Inter non è stata una partita come le altre: più che sfida-scudetto rappresentata la possibilità di riscatto per Antonio Conte e la definitiva consacrazione di Cristian Chivu. Alla fine ha vinto il primo, con gli azzurri che grazie al 3-1 (non senza polemiche arbitrali) sui nerazzurri tornano al primo posto in classifica dopo un periodo no caratterizzato da 2 sconfitte in campionato contro Milan e Torino e soprattutto la scoppola di metà settimana in Champions League, il ko 6-2 contro il Psv Eindhoven. Per l'Inter fine del filotto di vittorie consecutive, un leggero passo indietro sul piano del gioco e della tenuta ma la conferma che i valori sono comunque da grande squadra.

Il più fumantino, forse anche per la posta in gioco, è stato proprio Conte, ex di turno che prima se l'è presa con Lautaro Martinez tra insulti e gestacci e poi, a fine gara, ha risposto per le rime al suo ex dirigente Beppe Marotta che si era lamentato per il rigore dell'1-0 al Maradona.

Lautaro Martinez vs Antonio Conte

Round 2 pic.twitter.com/fNgMRAJzLa — Bo (@NapoletanoBoBo) October 25, 2025

La lite con il bomber argentino è nata da un contatto di Dumfries con Olivera e della successiva reazione del tecnico azzurro che discute con l'olandese. Qui si inserisce Lautaro che mima con le mani il gesto della paura e ancora quello del 'parla parla' rivolto al suo ex allenatore. Al "cag***n" e alla risata di Martinez Conte ha risposto con un inequivocabile "Ridi su sto c***zo". "Quando giochi queste partite può accadere. Lautaro è un ottimo giocatore ma dal punto di vista umano forse non l'ho capito per bene. Ma gli faccio migliori auguri, andiamo avanti così", prova a stemperare il clima (senza troppa convinzione) l'allenatore del Napoli dopo il novantesimo. Tra i due c'erano state scintille già ai tempi dell'Inter: nel match con la Roma del 2021 l'argentino, che era stato inserito nel primo tempo al posto di Sanchez, reagì male al momento del cambio, dando un calcio a una bottiglietta. "Devi portare rispetto, invece di fare il fenomeno. I calci te li devi dare tu" gli aveva allora urlato Conte. . "A me preme ricordare - ha detto a Dazn Conte dopo il successo sui nerazzurri - i miei due anni all'Inter in cui ho riportato la vittoria dello scudetto togliendolo alla Juve dopo 9 anni consecutivi di loro vittoria. Di quella esperienza conservo ottimi ricordi".