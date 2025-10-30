Juventus, Luciano Spalletti ha firmato: è il nuovo allenatore dei bianconeri

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il comunicato ufficiale del club è arrivato alle 18:27 del 30 ottobre 2025: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026".

Il tecnico è arrivato in mattinata alla Continassa, sede del club, accompagnato dal vice Marco Domenichini. Ha firmato il contratto biennale con opzione di rinnovo in caso di qualificazione Champions. Nello staff anche Giovanni Martusciello (già alla Juve con Sarri e con Spalletti all’Inter) e il preparatore atletico Daniele Sinatti.

Dopo la firma, Spalletti ha salutato i tifosi con foto, autografi e pollice alzato. Come giocherà la Juve? Spalletti non è integralista: ha alternato difesa a tre e a quattro in carriera. A Roma variava moduli; con Inter e Napoli ha preferito il 4-2-3-1 o 4-3-3; in Nazionale ha sperimentato entrambi. Alla Juventus punta su calcio verticale, relazionale e piacevole, adattandosi alla rosa. Probabile esordio con 4-2-3-1 o 4-3-3, nonostante gli infortuni di Bremer e Cabal. Non è escluso che, con pochi allenamenti prima della sfida alla Cremonese, mantenga il modulo precedente.Spalletti porta flessibilità tattica e uno staff collaudato, con l’obiettivo di rilanciare i bianconeri. Vedremo cosa accadrà già dal prossimo impegno di campionato. Intanto sui social, sotto la foto di Spalletti i tifosi si scatenano. C'è chi vede la luce in fondo al tunnel e chi invece critica la scelta della foto ufficiale: "Sembra quella per la lapide...".