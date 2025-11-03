Brindisi, esplode il caso dopo la partita: "L'ultima volta che una..."

Al termine della partita Brindisi-Novoli, terminata 2-1 e valida per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Puglia, disputata domenica 2 novembre, il direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, ha tenuto una conferenza stampa nella sala dedicata dello stadio Franco Fanuzzi. L'intervento era finalizzato a commentare il comportamento del capitano Andrea Saraniti in occasione della sua sostituzione durante il secondo tempo. Nel corso della conferenza, trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club attraverso la pagina Facebook del Brindisi Football Club, Caterina Cerino, responsabile della comunicazione della società, si è avvicinata a Righi per regolare il microfono a clip utilizzato per la registrazione audio-video.

A quel punto, il direttore sportivo ha pronunciato la frase: "L’ultima che ha fatto così... quattro figli". Le parole sono state seguite da una risata dello stesso Righi e di alcuni presenti nella sala. È scoppiata la bufera. Dopo alcuni secondi, il dirigente ha aggiunto: "Questa magari la tagliamo". La trasmissione in diretta ha tuttavia registrato l'intera sequenza senza interruzioni o modifiche successive. La conferenza si è svolta in presenza di rappresentanti dell'associazione Viva Vittoria, invitati dal club in occasione della giornata dedicata alle iniziative contro la violenza sulle donne. Non risultano, al momento, dichiarazioni ufficiali da parte del Brindisi Football Club in merito all'episodio. Il video completo rimane disponibile sulla pagina Facebook della società. E le polemiche sui social non si fermano.