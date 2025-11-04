Franco Baresi, il messaggio sui social: "Viva la vita", come sta

Franco Baresi, leggenda e vice presidente onorario del Milan, ha pubblicato su Instagram un post che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoneri: "Viva la vita", accompagnato da foto in maglia Milan. Il messaggio arriva esattamente tre mesi dopo l’intervento chirurgico del 3 agosto per rimuovere un nodulo polmonare, reso noto dal club con un comunicato ufficiale.

L’operazione, eseguita con tecnica mini-invasiva, era stata superata con successo, ma da allora Baresi era rimasto in silenzio, concentrato sulla riabilitazione. Subito dopo l’intervento aveva tranquillizzato tutti con una nota diffusa dal Milan: "Cari tifosi, mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno. Con affetto, un abbraccio. Franco Baresi".

Il ritorno social ha scatenato reazioni entusiaste. Paolo Maldini ha commentato "Grande Franco", Carlo Pellegatti "Finalmente il Capitano torna in gruppo!!". Tra i messaggi anche quelli di Filippo Galli, Daniele Massaro, Regina Baresi (nipote, figlia di Beppe), Matteo Salvini e altri esponenti del mondo rossonero e del calcio.Il post segna un segnale di piena ripresa per l’ex capitano, che in questi mesi ha ricevuto costante supporto dall’ambiente Milan. Un gesto semplice ma potente per celebrare la vita e rassicurare i tifosi dopo l’estate di preoccupazione.