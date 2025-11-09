Jannik Sinner, la clamorosa gaffe: "Occhio ti stanno filmando"

A Torino, in vista delle ATP Finals 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno offerto uno spettacolo raro nel tennis d’élite: i numeri 1 e 2 del mondo si sono allenati insieme per due ore all’Inalpi Arena, tra colpi, risate e selfie, in un clima di straordinaria complicità.L’idea è nata due settimane fa a Parigi-Bercy dai rispettivi coach, Juan Carlos Ferrero e Simone Vagnozzi, per garantire ai due fuoriclasse un test di altissimo livello prima del Masters.

Risultato: un’amichevole terminata in parità (6-3, 6-7), ma il punteggio è passato in secondo piano rispetto all’atmosfera.Sinner, reduce dai trionfi di Riyadh, Vienna e Parigi, ha dominato l’inizio strappando subito il servizio ad Alcaraz e volando sul 3-0 con la consueta intensità. Lo spagnolo ha risposto con il suo repertorio spettacolare, tra cui una smorzata no-look da applausi.