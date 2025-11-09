Jannik Sinner, la clamorosa gaffe: "Occhio ti stanno filmando"

A Torino, in vista delle ATP Finals 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno offerto uno spettacolo raro nel tennis d’élite: i numeri 1 e 2 del mondo si sono allenati insieme per due ore all’Inalpi Arena, tra colpi, risate e selfie, in un clima di straordinaria complicità.L’idea è nata due settimane fa a Parigi-Bercy dai rispettivi coach, Juan Carlos Ferrero e Simone Vagnozzi, per garantire ai due fuoriclasse un test di altissimo livello prima del Masters.
Risultato: un’amichevole terminata in parità (6-3, 6-7), ma il punteggio è passato in secondo piano rispetto all’atmosfera.Sinner, reduce dai trionfi di Riyadh, Vienna e Parigi, ha dominato l’inizio strappando subito il servizio ad Alcaraz e volando sul 3-0 con la consueta intensità. Lo spagnolo ha risposto con il suo repertorio spettacolare, tra cui una smorzata no-look da applausi.
Tra un punto e l’altro, i due non hanno risparmiato battute: a un certo punto Alcaraz ha sussurrato a Sinner “occhio che ti stanno filmando”, per evitare che qualche frase privata finisse sui social.Il pubblico torinese, soprattutto giovanissimi, ha incitato Jannik con calore ma rispetto assoluto, mantenendo il silenzio nei momenti chiave. Un’immagine di fair play e amicizia che raramente si vede tra rivali così accesi: Sinner e Alcaraz, pur sfidandosi per il trono del tennis, hanno dimostrato che fuori dal match-point può esistere una sana complicità.Un momento che arricchisce l’attesa per le ATP Finals, ricordando come lo sport, al vertice, possa unire anche i più grandi avversari.
Just two guys hanging out! @carlosalcaraz | @janniksin pic.twitter.com/vDaPyDUxWf— ATP Tour (@atptour) November 7, 2025