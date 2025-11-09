Juventus-Torino, il video del calcio d'angolo è un caso: "Ecco perché non vinciamo"

Libero logo
domenica 9 novembre 2025
Al 93’ di Juventus-Torino 0-0, un calcio d’angolo bianconero è diventato virale per il caos che ha mostrato. Protagonisti: Edon Zhegrova e Vasilije Adzic. Spalletti aveva affidato quasi tutti i piazzati a Zhegrova e al suo sinistro. Così, al corner decisivo, il kosovaro era già sulla bandierina. Arriva Adzic, sposta il pallone e si prepara a battere con il destro a uscire.

Ne nasce un battibecco: Zhegrova prova a riprenderselo, Adzic lo spinge via. Alla fine prevale il serbo, mentre Zhegrova alza le braccia in segno di stizza.La battuta di Adzic è lenta e prevedibile: facile preda del Torino. In telecronaca Stramaccioni: "Non d’accordissimo Zhegrova che gli venga sottratto l’angolo".

.Per i tifosi quel siparietto è la fotografia perfetta della Juventus attuale: gerarchie ignorate, egoismi, zero senso di squadra. Ognuno vuole fare l’eroe, nessuno rispetta il compagno designato. Risultato: occasione buttata e spogliatoio nel caos, nonostante i cambi di allenatore.Sui social è scoppiata la rabbia: "Ecco perché non vinciamo più". Un corner banale è diventato il simbolo di una squadra che deve ancora trovare ordine, umiltà e coesione. Spalletti ha tanto lavoro davanti: il gesto di stizza di Zhegrova e la prepotenza di Adzic hanno detto più di mille parole.

